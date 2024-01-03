طريقة تنزيل واتساب بلس WhatsApp Plus.. إصدار 2024 يجلب مزايا جبارة لأندرويد

واتساب بلس WhatsApp Plus.. هو تطبيق يتيح لك إرسال رسائل نصية مكتوبة وصوتية إلى الأصدقاء والعائلة، بالإضافة إلى وظائف أخرى مثل إجراء المكالمات المرئية والصوتية، ولكن هذا التطبيق غير متاح للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي، ويتم تثبيته عبر حزمة ملفات APK، وهو عبارة عن حزمة لنظام التشغيل أندرويد.

ولسوء الحظ، يصعب على الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد، تنزيل تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus، بسهولة على أجهزتهم، لذلك يبحثون دائما عن طريقة تنزيل واتساب بلس WhatsApp Plus.

طريقة تنزيل واتساب بلس WhatsApp Plus

قبل أن تتمكن من تنزيل تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus، على هاتفك الأندرويد سيتعين عليك اتباع بعض التعليمات أولا، قبل البدء في تثبيت واتساب بلس WhatsApp Plus على جهازك، وهي كالآتي:

- تذكر أنه لن يتم تثبيت ملف واتساب بلس WhatsApp Plus، على هاتفك إذا كان لديك إصدار واتساب الأصلي التابع لشركة "ميتا"، لذلك قم بعمل نسخة احتياطية من تطبيق واتساب الأصلي، ثم قم بحذفه من على جهازك.

- لن يتمكن مستخدمو أندرويد من تثبيت ملف APK الخاص بتطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus، إذا عرفه نظام التشعيل على أنه برنامج ضار أو فيروس،ولمنع حدوث ذلك، يجب عليك إلغاء تنشيط خيار "فحص التطبيقات باستخدام حماية Play" في متجر التطبيقات Google Play، ثم قم بتثبيت ملف WhatsApp Plus APK.

أسهل طريقة لتنزيل واتساب بلس WhatsApp Plus

1. قم بعمل نسخة احتياطية لدردشاتك على تطبيق واتساب الأصلي أولا وحفظها على منصةGoogle Drive.

2. بمجرد الانتهاء من عملية نسخة احتياطية لدردشاتك، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلى.

3. قم بالبحث عن إصدار واتساب بلس، عبر كتابة WhatsApp Plus v50.20 في محرك بحث جوجل وتثبيته على جهازك.

4.. بمجرد تحميل ملف APK، قم بتثبيت البرنامج على جهازك ومنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.

5. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة، ثم أدخل رقم هاتفك الخلوي ورمز التحقق والاسم والصورة، ثم ابدء في الدردشة مع الجميع.



مميزات واتساب بلس WhatsApp Plus

يتيح تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus، للمستخدمين الدردشة وإرسال الصور والرموز التعبيرية ومقاطع الفيديو والمستندات والملفات، ولكنه يحتوي أيضا على وظائف غير موجودة في النسخة الرسمية، مثل تغيير لون الدردشات والواجهة، ومنع الرسائل من حذفها من قبل الآخرين من الاختفاء، قم بتكوين رؤية العلامة الزرقاء المزدوجة وسماع الصوت، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إرسال ملفات أكبر ونشر حالات أطول.

ويجلب تحديث واتساب بلس WhatsApp Plus لعام 2024، مزايا مهمة من بينها إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية، بالإضافة إلى ميزة اختيار تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني دون استخدام كلمة السر.

وذلك بالإضافة إلى وظيفة مهمة تسمي "وضع الشبح"، وهي عبارة عن وضع يجعلك غير مرئي بالنسبة لجميع مستخدمي واتساب عندما تكون متصلا بالإنترنت، كما لن تتمكن تلك الحسابات على المنصة من رؤية حالتك أو آخر ظهور لك وإخفاء كلمة "متصل الآن"، كما تتيح لك الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون إخبار مرسلها بذلك.