واتساب يطور ميزة جديدة لحماية عيون مستخدميه

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم للدردشة والتواصل الاجتماعي، على ميزة جديدة لحماية أعين مستخدميه من الإجهاد الناتج عن استخدام التطبيق لفترات طويلة.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يختبر واتساب حاليا نظام ألوان جديد يخطط لإدخاله ضمن خاصية الوضع المظلم لإصدار الويب، يقال إن نظام الألوان الجديد هذا سيكون أفضل لعيون المستخدمين ولن يسبب الكثير من الضغط.

واتساب يطور ميزة جديدة لتقليل الضغط على أعين المستخدمين

ويشير تقرير لـ WABetaInfo، إلى أن واتساب يعمل على لون خلفية جديد للوضع الداكن لإصدار الويب الخاص به، مما سيقلل من الضغط الواقع على عيون المستخدم في بيئة الإضاءة المنخفضة، ويضيف التقرير أن اللون سيكون "مصممًا خصيصا للوضع الداكن".

ولا يوجد تاريخ رسمي لاطلاق هذه الميزة، ولكن يذكر التقرير أنه سيتم إتاحته هذا التحديث الجديد للمستخدمين كجزء من التحديثات المستقبلية لعدد قليل من مختبري النسخة التجريبية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم واتساب أيضا بتعديل الشريط الجانبي لإصدار الويب الخاص به.

واتساب يطور ميزة جديدة لتقليل الضغط على أعين المستخدمين

ونظرا لأن العديد من مستخدمي التطبيق يعانون من إجهاد العين والصداع نتيجة للتحديق المستمر في شاشات الكمبيوتر المحمولة، وللحد من هذه المشاكل، يطور واتساب ميزته الجديدة التي ستسمح لهم بالدردشة في وضع الإضاءة المنخفضة.

وفي الآونة الأخيرة، حصل إصار الويب من واتساب WhatsApp web على ميزة جديدة تتيح لمستخدميه القدرة على مشاركة تحديثات الحالة عبر المتصفح، والتي تعد ميزة مقتصرة فقط على الأجهزة المحمولة لفترة طويلة، ومع ذلك، الآن، يمكن للمستخدمين مشاركة حالتهم باستخدام إصدار الويب من واتساب بالإضافة إلى جهاز مرتبط.