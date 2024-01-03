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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سقوط حطام صاروخي من الفضاء بجوار منزل بالصين| شاهد

سقوط حطام صاروخي
سقوط حطام صاروخي صيني من الفضاء بجوار منزل بالصين

سقط على الأرض حطام صاروخ من القمر الصناعي الذي أطلقته الصين مؤخرًا بالفضاء بالقرب من المناطق المأهولة جنوب الصين، حيث سجل المارة لحظة الهبوط الناري له.

تسبب معززين صاروخيين استُخدما في إطلاق قمر صناعي صيني يوم 25 ديسمبر من العام الماضي في ظهور غاز بني محمر بالقرب من أحد المنازل بعد أن سقطا على الأرض وانفجرا.

وأطلقت إدارة الفضاء الوطنية الصينية قمرين صناعيين إلى المدار يوم 25 ديسمبر من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان. 

وحمل الصاروخ Long March 3B قمرين صناعيين لنظام Beidou للملاحة عبر الأقمار الصناعية الصيني، وهو ما يعادل تقريبًا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستخدم في أمريكا الشمالية.

انفجار بغاز بني محمر

ووفقًا لموقع SpaceNews.com أنه بينما تم تسليم الأقمار الصناعية بنجاح إلى مدار أرضي متوسط (MEO)، عادت التعزيزات الجانبية لمركبة الإطلاق متعددة المراحل Long March 3B إلى الأرض وهبطت في منطقة قوانغشي بجنوب الصين.

تسبب سقوط الحطام الصاروخي في منطقة غابات بالصين في انفجاره وخروج غاز بني محمر يدل على رابع أكسيد النيتروجين. في حين أنه يمكن رؤية هذا الغاز باللون الأصفر، ربما نتيجة لخلط وقود ثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل (UDMH) مع الهواء، بجوار المبنى.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن سقوط معززات الصواريخ المرتبطة بإطلاق الأقمار الصناعية "بيدو" بالقرب من المناطق المأهولة. ففي عام 2019، سقط صاروخ معزز – الذي يوفر قوة الدفع اللازمة للإقلاع ثم ينفصل عن المنصة الرئيسية - إلى الأرض بعد إطلاقه، مما أدى إلى تدمير منزل، وفقًا للتقارير.

وهو الأمر الذي عرض الصين لانتقادات عدة مرات بسبب سماحها للصاروخ الضخم لونج مارش 5 بالسقوط مرة أخرى على الأرض.

حطام صاروخ قمر صناعي صيني الصين مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية مقاطعة سيتشوان

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