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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عروض السنة الجديدة.. خصومات على أحدث موبايلات سامسونج|اعرف السعر

عروض السنة الجديدة..خصومات
عروض السنة الجديدة..خصومات على أحدث موبايلات سامسونج |سعرها

كشفت سامسونج عن جالاكسي A15 5G وجالاكسي A25 5G في يوم بوكسينج داي (26 ديسمبر) في الهند. وبعد أسبوع من الإعلان، أصبحت الأجهزة الآن معروضة للبيع في البلاد.

تصل خليفة جالاكسي A14 5G وجالاكسي A24 5G بتغييرات طفيفة في التصميم وترقيات في المواصفات، وفي الوقت نفسه فهي أيضًا أكثر تكلفة.

عروض السنة الجديدة..خصومات على أحدث موبايلات سامسونج |سعرها 6000 جنيه

وتحمل أحدث الهواتف الذكية 5G الاقتصادية من سامسونج الأسعار التالية في الهند.

سامسونج جالاكسي A15 5G 8GB + 128GB  (~ 235 دولارًا) ، 8GB + 256GB -  (~ 270 دولارًا)،  جالاكسي A25 5G 8GB + 128GB - (~ 325 دولارًا)، 8GB + 256GB - (~ 360 دولارًا) أي تبدأ في فئة ال 6000 جنيه مصري.

تأتي كلا الهاتفين بثلاثة ألوان لديهم لونان مشتركان ، وهما أزرق داكن وأزرق، واللون الثالث هو الأزرق الفاتح لـ A15 والأصفر لـ A25.

عروض السنة الجديدة..خصومات على أحدث موبايلات سامسونج |سعرها 6000 جنيه

ويتميز سامسونج  جالاكسي A15 5G وجالاكسي A25 5G بتصميم "جزيرة مفتاح" جديد، بعبارات أبسط ويتم وضع مفاتيح الطاقة ومستوى الصوت المدمجة بمستشعر بصمات الأصابع على منصة مرتفعة.

ويحتوي الهاتفان سامسونج على شاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة FHD + (2340 × 1080 بكسل) مع درجة قطرة ندى. ومع ذلك, فإن اللوحة الموجودة على A15 أبطأ عند 90 هرتز مع مستوى ذروة سطوع 800 شمعة مقابل شاشة 120 هرتز بمستوى ذروة سطوع 1000 شمعة على A25.

ويعمل سامسونج  A15 بمعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus, بينما يعمل A25 بواسطة Exynos 1280 SoC. كلاهما مدعومان ببطارية 5000mAh ويدعمان الشحن السريع 25W.

وتأتي بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل, وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل, وكاميرا سيلفي 13 ميجابكسل، وتحتوي الكاميرا الرئيسية في A25 على OIS وتتميز بوحدة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل مقارنة بوحدة فائقة الاتساع 5 ميجابكسل في A15.

سامسونج A15 A14 5G A24 5G Mediatek

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