أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية علي اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن اغتيال القيادي في حركة “حماس”، صالح العاروري، تصعيد خطير لن يجلب السلام والأمن لإسرائيل.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أن “الموقف الفلسطيني السعودي المصري الأردني منسجم تماما بضرورة وقف العدوان”.

ولفتت إلي أن “الأمن والسلام للجميع أو لا أمن ولا سلام لأحد”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، استشهاد 7 من عناصرها من ضمنهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.