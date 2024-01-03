بعد اغتيال صالح العاروري.. زعيم حزب الله يلقي خطابا مساء اليوم

يلقي حسن نصر الله، زعيم حزب الله، خطابا، مساء اليوم، في ظل تزايد المخاوف بشأن احتمال حدوث تصعيد إقليمي؛ في أعقاب ضربة في بيروت أودت بحياة أحد كبار قادة حماس.

ويُنسب استهداف أحد كبار قادة حماس على نطاق واسع، إلى إسرائيل؛ مما يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بتداعياته على الصراع المستمر.

وأدى الهجوم، الذي وقع أمس الثلاثاء، في معقل حزب الله بجنوب بيروت، إلى مقتل صالح العاروري، وهو أعلى عضو في حماس يفقد حياته منذ اندلاع الحرب في غزة.

والتزم المسؤولون الإسرائيليون، الصمت، بشأن هذه المسألة، وامتنعوا عن التعليق على الغارة وتداعياتها المحتملة.

غارة من معقل حزب الله تثير شبح صراعات منخفضة الحدة

ويثير قرب الغارة من معقل حزب الله، شبح صراعات منخفضة الحدة على طول الحدود اللبنانية، قد تتطور إلى حرب واسعة النطاق.

ويعد الخطاب المرتقب لنصر الله- الذي يقود حزب الله منذ عام 1992 بعد مقتل سلفه في غارة إسرائيلية- له وزن كبير في تحديد مسار الأحداث.

ويراقب المحللون والمراقبون، عن كثب، رد فعل نصر الله؛ لأنه قد يكون له عواقب بعيدة المدى على الديناميكيات الإقليمية، والوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط.