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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحوثيين بشأن استهداف سفينة في البحر الأحمر واغتيال العاروري

الحوثيين
الحوثيين

أعلن المتحدث باسم مليشيات الحوثي في اليمن، يحيى سريع قاسم سريع، أن حوثيين نفذوا عملية استهداف لسفينة " CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج " التي كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر.

وقال سريع، إن عملية الاستهدافِ جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التي أطلقها الحوثيين، بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وأكد المتحدث باسم مليشيات الحوثي، أن استمرار الحوثيين في منعِ السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحةِ في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.

كما أكد سريع، أن مليشيات الحوثي لن تسكت على أي اعتداء أمريكي ولن يمر دون رد أو عقاب، محذرا الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من أي اعتداء أو إجراء يمثل حماية للسفن التجارية التي تذهب إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وندد المتحدث باسم الحوثيين باغتيال الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ومن معه في لبنان.

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