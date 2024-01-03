الهجوم الـ 24.. أمريكا: الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين باتجاه البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية في المياه المحيطة على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر.

ولفتت إلى أن أعمال الحوثي غير القانونية عرضت حياة العشرات من البحارة الأبرياء وأمن الملاحة للخطر.

وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم الـ 24 ضد سفن الشحن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.