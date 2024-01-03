عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفضت الاستجابة للأوامر.. الحوثيون يستهدفون سفينة شحن متجهة لإسرائيل في البحر الأحمر

قلق من تهديد الحوثي
قلق من تهديد الحوثي للاحتلال ومنع سفنه

ذكر مصدر عسكري يمني، أن قوات الحوثيين استهدفت سفينة شحن كبيرة كانت متجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وقال المصدر العسكري اليمني، إن استهداف السفينة جاء بعد رفضها الاستجابة للرسائل التحذيرية النارية من قبل القوات اليمنية.

ودعت القوات اليمنية، السفينة الاستجابة لأوامرها وهو الأمر الذي عارضته مما عرضها للتعامل المباشر معها.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن جنوبي البحر الأحمر، لكن لم يتم تسجيل أي أضرار.

وأضافت القيادة ، أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصاروخين على المياه المحيطة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن وقوع ما يصل إلى 3 انفجارات على بعد ميل إلى 5 أميال بحرية من سفينة تجارية بمضيق باب المندب، على مسافة 33 ميلا بحريا شرقي مدينة عصب الإريترية، من دون ورود تقارير عن أضرار.

ويشن الحوثيون هجمات منذ أكتوبر على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إن لها صلات بإسرائيل أو متجهة إليها، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتعهدت الجماعة اليمنية بمواصلة هجماتها لحين وقف إسرائيل الحرب على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون سفنا حربية أميركية إذا استهدفتهم.

وعلقت الكثير من شركات الشحن العمليات في البحر الأحمر بسبب الهجمات. 

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الإسرائيلي التجارة البحرية الفلسطينيين في قطاع غزة القيادة المركزية الأميركية هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تضامنا مع الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

موضوعات متعلقة

جانتس: مكالمتي مع ماكرون جاءت حول التصعيد الحاصل في لبنان

وزير المالية الإسرائيلي يرد على الإدانة الأمريكية لمقترح تهجير الفلسطينيين

وزير الدفاع الإيراني يتحدى أمريكا باستمرار دعم الحوثيين

سعر برميل النفط الكويتي يتجاوز الـ 80 دولارا

محلل عسكري صهيوني: سحب أمريكا حاملة الطائرات لا يبشر بخير لإسرائيل

مقاتلات إسرائيلية تنفذ أحزمة نارية شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

هل يؤدي تواجد قوات أمريكية بالبحر الأحمر إلى صراع أكبر في الشرق الأوسط؟

خبير قانوني يحذر قادة الاحتلال من مواجهة متاعب كبيرة من الجنائية الدولية

ترشيحاتنا

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات نصف العام ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان

سباق مع الزمن.. خطر جديد يهدد اليابان بعد الزلزال المدمر

ظهور مميز لـ كهربا وإمام عاشور من مران المنتخب.. شاهد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان 7 مناطق في غزة بإخلاء منازلهم فورا

اتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

عمرهم 1500عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكم تركي في كازاخستان| صور

فيديو

اتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ