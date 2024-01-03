رفضت الاستجابة للأوامر.. الحوثيون يستهدفون سفينة شحن متجهة لإسرائيل في البحر الأحمر

ذكر مصدر عسكري يمني، أن قوات الحوثيين استهدفت سفينة شحن كبيرة كانت متجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وقال المصدر العسكري اليمني، إن استهداف السفينة جاء بعد رفضها الاستجابة للرسائل التحذيرية النارية من قبل القوات اليمنية.

ودعت القوات اليمنية، السفينة الاستجابة لأوامرها وهو الأمر الذي عارضته مما عرضها للتعامل المباشر معها.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن جنوبي البحر الأحمر، لكن لم يتم تسجيل أي أضرار.

وأضافت القيادة ، أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصاروخين على المياه المحيطة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن وقوع ما يصل إلى 3 انفجارات على بعد ميل إلى 5 أميال بحرية من سفينة تجارية بمضيق باب المندب، على مسافة 33 ميلا بحريا شرقي مدينة عصب الإريترية، من دون ورود تقارير عن أضرار.

ويشن الحوثيون هجمات منذ أكتوبر على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إن لها صلات بإسرائيل أو متجهة إليها، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتعهدت الجماعة اليمنية بمواصلة هجماتها لحين وقف إسرائيل الحرب على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون سفنا حربية أميركية إذا استهدفتهم.

وعلقت الكثير من شركات الشحن العمليات في البحر الأحمر بسبب الهجمات.