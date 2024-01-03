بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

قالت فلورنسيا سوتو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، تعليقا على تصريحات الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، إن الأمم المتحدة تعارض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضافت سوتو، في مؤتمر صحفي: "نحن نعارض تماماً التهجير القسري من حيث المبدأ.. وينبغي أن يكون ذلك واضحاً تماماً".

وشددت على أنه "لا ينبغي لأحد أن يدعو إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.. ولكل شخص الحق في الحماية من التهجير القسري".

إدانة دولية للتصريحات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم، دعت فرنسا، إسرائيل إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، التصريحات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وكذلك استئناف بناء المستوطنات في قطاع غزة.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، تصريحات الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان: "إننا نرفض بشدة التعليقات غير المفيدة لوزراء الحكومة الإسرائيلية الذين يقترحون تهجير الفلسطينيون خارج غزة".

وأضافت: "موقفنا واضح… يجب ألا يكون هناك طرد أو تقليص مساحة قطاع غزة".