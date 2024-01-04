بينهم طالبان.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وملاكي بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبان إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الشوافين – أولاد صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي أولاد صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أولاد صقر باستقبال كل من "محمد م ع" 20 سنة و" محمد م ا" 16 سنة طالب و" محمد ي ا" 16 سنة طالب مقيمين أولاد صقر مصابين بسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الشوافين – أولاد صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي أولاد صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.