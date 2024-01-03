مصرع شخص في اصطدام سيارته بحائط بمنطقة الكسارة بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث إصطدام سيارة نصف نقل بحائط بمنطقة الكسارة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الصالحية الجديدة وتم تحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية الجديدة بإستقبال "السعيد ف ص" 32 سنة مقيم ديرب نجم "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر إصطدام سيارة نصف نقل بحائط بمنطقة الكسارة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الصالحية الجديدة وتم تحرير محضر بالواقعة.