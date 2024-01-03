العناية الإلهية أنقذتها.. إصابة طفلة عقب سقوطها من الطابق الثالث بالشرقية

أنقذت العناية الإلهية طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مقيمة عزبة الشهداء التابعة لمدينة القنايات عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها وتم نقلها إلى مستشفي القنايات وتبين إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي القنايات بإستقبال "مكة م رع" 4 سنوات مقيمة عزبة الشهداء التابعة لمدينة القنايات مصابة بكسر بقاع الجمجمة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرير محضر بالواقعة.