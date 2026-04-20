حراك دبلومسي دولي لتسريع تنفيذ حل الدولتين ودعم حقوق الفلسطينيين

شارك السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في الاجتماع التاسع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته وزارة الخارجية البلجيكية في العاصمة بروكسل، اليوم الاثنين العشرين من أبريل 2026.

جاء ذلك بحضور وفود من مختلف دول العالم، حيث جاءت هذه المشاركة في إطار الحراك والزخم الدولي المتواصل لتعزيز أفق تحقيق السلام العادل والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد افتتح الاجتماع بحضور رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، ووزير خارجية بلجيكا مكسيم بريفو، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووفود من حوالي ثمانين دولة ومنظمة دولية من بينهم: نيقولاي ملادينوف، وكريستوف بيجو.

تناول الاجتماع تبادل المناقشات والأفكار بين ممثلي الدول والمنظمات المشاركة والجهود الهادفة للمضي قدما باتجاه تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.

وعبّر السفير الدكتور فائد مصطفى - خلال كلمة الأمانة العامة - عن تقدير جامعة الدول العربية لمواقف الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدا، ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للضغط من أجل تسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والبدء الفوري في تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتواصلة في غزة والضفة والقدس وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة سبيلاً لا بديل عنه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.