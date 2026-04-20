بلومبرج: أسعار الغاز الطبيعي تعاود الصعود في أوروبا مع عودة إغلاق مضيق هرمز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم، على خلفية إغلاق مضيق هرمز مجددا من جانب إيران بعد فترة قصيرة من إعادة فتحه أمام الملاحة، ما أدى إلى اضطراب تدفقات الطاقة القادمة من منطقة الخليج العربي، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج".

وارتفع سعر عقد الغاز القياسي الأوروبي للشهر المقبل بنسبة 5.7 % ليصل إلى 41 يورو لكل ميجاواط ساعة، وجاء ذلك ليعوض معظم الخسائر التي سجلتها الأسعار أمس الأول، الجمعة، بعد إعلان طهران إعادة فتح الممر أمام الملاحة التجارية.

وتواجه أوروبا صعوبة في إعادة ملء مخزونات الغاز لديها، ما لم تنجح في جذب كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، في وقت ستواجه فيه منافسة من الأسواق الآسيوية التي تسعى بدورها إلى تعويض نقص الإمدادات القادمة من قطر، بحسب ماسانوري أوداكا نائب رئيس أبحاث أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة "ريستاد إنرجي".

وتوقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ مع تصاعد التوترات بعد تعرض سفن لهجمات داخل الممر المائي، وتحذير إيران من عبور السفن.

كما اضطرت عدة ناقلات غاز طبيعي مسال محملة بشحنات من قطر إلى الاقتراب من المضيق، ثم التراجع أو التوقف دون إتمام العبور.

وحتى الآن، لم يتم تصدير أي شحنات من الغاز الطبيعي المسال من المنطقة منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات على إيران في أواخر فبراير، ما أدى إلى تعطّل نحو خمس الإمدادات العالمية من هذا الوقود.