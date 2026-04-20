ترامب : مستعد للقاء كبار قادة إيران بشرط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين إنه مستعد للقاء كبار قادة إيران في حالة إحراز تقدم بشأن المفاوضات المنتظرة حول إبرام اتفاق بين طهران وواشنطن.

كان الغموض قد خيّم على مساعي عقد مفاوضات جديدة في إسلام آباد بين واشنطن وطهران، بعدما رفضت إيران تأكيد مشاركتها فيها بينما سيطرت الولايات المتحدة على سفينة شحن إيرانية، وذلك قبل يومين من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين البلدين.

واتّهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة، الاثنين، بعدم الجديّة بشأن المسار الدبلوماسي وبانتهاك وقف إطلاق النار القائم منذ أسبوعين، مشيرة إلى أن طهران لم تقرّر بعد إن كانت ستخوض جولة المفاوضات.

وزعم الرئيس ترامب، في تصريح لقناة فوكس نيوز، أن اتفاقًا مع إيران سيُوقّع اليوم في باكستان.

لكن من غير الواضح ما الذي يقصده ترامب، إذ لم تُحدد مواعيد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حتى يوم الثلاثاء، ولم تؤكد طهران حضورها بعد.

وكان ترامب قد صرّح سابقاً بأن الوفد الأمريكي، برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، قد غادر بالفعل إلى باكستان.

وأبلغ البيت الأبيض شبكة CNN أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن موعد المغادرة، لكنه أضاف: "نتوقع أن يبدأ الوفد رحلته قريباً، لكن الموعد غير واضح".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست في مقابلة هاتفية صباح الاثنين بأن الوفد "يتجه الآن" إلى باكستان وسيصل "الليلة" إلا أن هذه التصريحات بدت سابقة لأوانها.