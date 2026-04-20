سي إن إن: مصر تسابق الزمن لإحياء محادثات أمريكا وإيران

أفاد مصدر إقليمي مطلع على المحادثات لشبكة CNN أن مصر تواصل جهودها لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات بالتنسيق مع باكستان.

وسط حالة من الارتباك تحيط بالمفاوضات المقبلة، ومع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم بأنه لا توجد خطط فورية لجولة ثانية من المحادثات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح الأسبوع الماضي بأن الحصار المفروض على إيران سيستمر حتى بعد إعلان طهران فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى انهيار احتمالات المفاوضات.

وقد كثّف المسئولين المصريين، جهودهم منذ عام 2025 للمساعدة في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، توسط دبلوماسيون في القاهرة في اتفاق هام بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي هذا الشهر، عملت مصر بشكل وثيق مع باكستان للمساعدة في خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي تحدث يوم الأحد مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، لبحث الجهود المبذولة لتعزيز المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.

وأضاف البيان: "أعرب الوزيران عن أملهما في عقد جولة ثانية من المفاوضات تُسهم في التوصل إلى تفاهمات تُفضي إلى وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، وإنهاء الحرب".