ستارمر يعترف بقرار خاطئ بعد تورط دبلوماسي بريطاني في فضيحة إبستين

أقرّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مجلس العموم بأنه كان ينبغي ألا يعيّن بيتر ماندلسون، القيادي البارز في حزب العمال، سفيراً لبريطانيا في واشنطن.

وفي كلمته أمام مجلس العموم البريطاني حول فضيحة سياسية متفاقمة، قال ستارمر: "في جوهر هذه القضية، هناك أيضاً قرار خاطئ اتخذته. كان ينبغي ألا أعيّن بيتر ماندلسون"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى تهدئة الغضب الشعبي إزاء الفضيحة التي تورط فيها ماندلسون، وهو شريك قديم للمجرم الجنسي الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وذلك بعد الكشف عن فشله في اجتياز الفحص الأمني ​​قبل توليه المنصب.