ضحايا لقمة العيش|إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية.. بالأسماء

أصيب 5 من عمال المعمار العاملين كحدادين مسلح بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي بعد بنزينة الوطنية اتجاه الشروق وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال كل من "وليد ف ع ع" 30 سنة عامل حداد مسلح مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وخدوش سطحية في أماكن متفرقة بالجسم و"سعد م م س" 40 سنة عامل حداد مسلح مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و"محمد س ع ع" 27 سنة و"غريب م م ع" 22 سنة و" اسامة م ع ا" 50 سنة مقيمين منيا القمح مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وخدوش سطحية بأماكن متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي بعد بنزينة الوطنية اتجاه الشروق وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.