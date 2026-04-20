الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
مرأة ومنوعات

بين تبسيط المفاهيم الغذائية وخطورة التعميم.. ماذا وراء أفكار ضياء العوضي؟

ضياء العوضي
ضياء العوضي
أسماء عبد الحفيظ

خلال السنوات الأخيرة، أثارت أفكار الطبيب المصري ضياء العوضي الغذائية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار ما يُعرف بـ“النظام الطيبات”، وهو أسلوب غذائي يعتمد على تناول الأطعمة الطبيعية وتقليل الاعتماد على الأغذية المصنعة. وبين مؤيد يرى فيه تبسيطًا مهمًا لمفاهيم التغذية، ومعارض يشكك في بعض أطروحاته، يظل السؤال مطروحًا حول خلفية هذه الأفكار وأسباب انتشارها.

تبسيط مفاهيم التغذية

تعتمد أفكار ضياء العوضي بشكل أساسي على مبدأ بسيط: العودة إلى الطعام الطبيعي. إذ يدعو إلى تقليل السكريات المضافة، والدهون الصناعية، والأطعمة شديدة التصنيع، مع التركيز على الوجبات المنزلية التقليدية.

هذا الطرح يتقاطع مع توصيات عامة صادرة عن جهات صحية عالمية مثل ، التي تنصح بتقليل استهلاك الأغذية المصنعة والملح والسكر، ما جعل بعض المتابعين يرون في أفكاره “تبسيطًا عمليًا” لهذه الإرشادات.

انتشار سريع عبر السوشيال ميديا

أحد أهم أسباب انتشار هذه الأفكار هو قوة منصات التواصل الاجتماعي. فقد ساهمت الفيديوهات القصيرة والأسلوب المباشر في إيصال الرسائل إلى جمهور واسع خلال وقت قصير.

ويشير مراقبون إلى أن المحتوى الصحي المبسط يحظى عادة بانتشار كبير، لأنه يقدم حلولًا سهلة الفهم مقارنة بالمصادر الطبية المعقدة، وهو ما جعل أفكار العوضي تتحول إلى “تريند” غذائي بين فئات مختلفة من الجمهور.

بين الطب والتجربة الشخصية

يرى مؤيدو هذه الأفكار أنها تعكس تجربة عملية تهدف إلى تحسين نمط الحياة، وليس مجرد نظام غذائي مؤقت. ويؤكدون أن التركيز على الغذاء الطبيعي ساعدهم في تحسين عاداتهم الصحية وتقليل الاعتماد على الأطعمة الجاهزة.

في المقابل، يحذر متخصصون في التغذية من الاعتماد على التجارب الفردية كمرجع علمي عام، مشددين على أن أي نظام غذائي يجب أن يكون مبنيًا على دراسات علمية دقيقة، وأن يراعي الفروق الفردية بين الأشخاص.

الجدل حول التعميم

أحد أبرز نقاط الجدل حول أفكار ضياء العوضي هو ربط الغذاء بعلاج أو تحسين حالات صحية بشكل مباشر. ويؤكد خبراء أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في دعم الصحة العامة، لكنها لا تُعد بديلاً عن العلاج الطبي، خاصة في الأمراض المزمنة أو المعقدة.

كما تشير المؤسسات الطبية إلى ضرورة الحذر من التعميم، لأن ما يناسب شخصًا قد لا يكون مناسبًا لآخر، حسب الحالة الصحية والعمر ونمط الحياة.

لماذا ينجذب الناس لهذه الأفكار؟

هناك عدة عوامل تفسر الإقبال على هذه النوعية من الأفكار، أبرزها:

  • الرغبة في حلول بسيطة وسهلة التطبيق
  • ارتفاع تكلفة الأنظمة الغذائية المتخصصة
  • الثقة في التجارب الشخصية أكثر من الدراسات العلمية
  • انتشار المحتوى السريع على السوشيال ميديا

هذه العوامل مجتمعة ساعدت في جعل “الأكل الطبيعي” فكرة جذابة لدى كثيرين.

أين تقف الحقيقة؟

يمكن القول إن أفكار ضياء العوضي تقع في منطقة وسط بين التبسيط المفيد والتفسير غير الدقيق في بعض الأحيان. فالدعوة إلى تقليل الأطعمة المصنعة وزيادة الاعتماد على الغذاء الطبيعي تتفق مع مبادئ صحية عامة، لكن تحويل هذه المبادئ إلى نظام علاجي شامل يتطلب أدلة علمية أقوى وإشرافًا متخصصًا.

