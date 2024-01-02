عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط وإعدام 907 أطنان أغذية وغلق 4000 منشأة مخالفة بالشرقية العام الماضي

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في اطار تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، اختتمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٣ بإعدام ٣٤٢ طن، ٨٩٣ كجم أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٣٧٣ طن، ٥٤٩ كجم أغذية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية مخاطبات للجهات المختصة لإغلاق عدد ٤١٠٩ منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص، ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم تحرير عدد ١٩٩٣١ محضر شرطة، وسحب عدد ١٦١٠٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي.

زراعة الشرقية: 750 حقلا إرشاديا على 2182 فدانا خلال 2023

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى إصدار عدد ٣٩٠٥٠ شهادة صحية لمتداولي الأغذية، وعدد ٢٠٩٩٦ شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي علي عدد ٣٩٨٢ رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار عدد ٨٩٠٢ شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت الغذائية والأسواق بالمحافظة لضبط سوء الغذاء، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر للدكتورة منال يوسف مديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، والأستاذ على إسماعيل مراقب أول المديرية، والأستاذ أحمد أمين مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية علي مدار عام كامل.

ادارة مراقبة الاغذية الحملات المكثفة الدكتور هشام مسعود الشئون الصحية الصحة العامة للمواطن الصحة العامة للمواطنين المنشآت الغذائية والأسواق بمحافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

عاجل.. زلزال خطير يضرب مدينة بني ملال في المغرب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

ترشيحاتنا

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر

كتائب القسام: مصرع 5 جنود إسرائيليين بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر

رسالة خاصة من شيرين عبد الوهاب لـ عادل إمام .. تفاصيل

وزير المالية: مخاطبة مجلس الدولة لإعادة النظر في "ضريبة الجدول" على خدمات "وسطاء التأمين"

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك

نظام بروكسل الجديد ينهي حلم الهجرة إلى أوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تنشر فيديو من خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة حصلت في 2024

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

فيديو

اللي بيحصل دا عيب.. طليقة أيمن بهجت قمر تثير ضجة بسبب أغنية عمرو دياب/فيديوجراف

أزمات حلمي بكر.. مدير أعماله سرقه وزوجته تتهم مصطفى كامل بالتشهير.. فيديوجراف

بعد هجوم الأمن عليه.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة اقتحام شاب لحفلها

إلهام شاهين تنشر فيديو من خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة حصلت في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ