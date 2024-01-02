ضبط وإعدام 907 أطنان أغذية وغلق 4000 منشأة مخالفة بالشرقية العام الماضي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في اطار تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، اختتمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٣ بإعدام ٣٤٢ طن، ٨٩٣ كجم أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٣٧٣ طن، ٥٤٩ كجم أغذية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية مخاطبات للجهات المختصة لإغلاق عدد ٤١٠٩ منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص، ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم تحرير عدد ١٩٩٣١ محضر شرطة، وسحب عدد ١٦١٠٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى إصدار عدد ٣٩٠٥٠ شهادة صحية لمتداولي الأغذية، وعدد ٢٠٩٩٦ شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي علي عدد ٣٩٨٢ رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار عدد ٨٩٠٢ شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت الغذائية والأسواق بالمحافظة لضبط سوء الغذاء، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر للدكتورة منال يوسف مديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، والأستاذ على إسماعيل مراقب أول المديرية، والأستاذ أحمد أمين مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية علي مدار عام كامل.