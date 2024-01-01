زراعة الشرقية: 750 حقلا إرشاديا على 2182 فدانا خلال 2023

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، فضلاً عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في استخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلي انتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

من جانبه استعرض المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية تقريراً عن إنجازات إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية والتي قامت بتنظيم العديد من الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والأيام الحقلية وأيام الحصاد والندوات الإرشادية لتعريف المزارعين والمهندسين الزراعيين والمزارعين بأحدث أساليب الزراعة الحديثة للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة انتاجيتها وكذلك طرق مكافحة الآفات الزراعية حيث تم زراعة 750 حقل إرشادي وتجميعه على مساحة 2182 فدان بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم زراعة 350 حقل ارشادي بالأراضي القديمة (حقول فردية) وزرعه 20 حقل بالأراضى القديمة ( تجميعات ).

وتم زراعة 38 حقل على مساحة 141 فدان حقول فردية وتجميعات أراضى جديدة وزراعة حقول إرشادية داخل 53 مزرعة سمكية علي مساحة 261 فدان بالإضافة الي زراعة 39 من الحقول فردية على أراضى ملحية وزراعة 46 حقل ارشادى بمحصول القمح بمراكز( الزقازيق – ابو حماد – ههيا – ديرب نجم – كفر صقر – فاقوس ) تابعين لمشروع دعم مزارعى اصحاب الحيازات الصغيرة ( الايكاردا )

وتم زراعة 2295 فدان فى 198 تجميعه بمراكز ( ههيا – ابو حماد – فاقوس – اولاد صقر- كفر صقر – الحسينية – منيا القمح – الزقازيق – ديرب نجم – الابراهيمية – القنايات ) تابعين لمشروع ترشيد استخدام المياة فى الانشطة الزراعية وزراعة التجميعات الارشادية علي مساحة 30 فدان بمحصول القمح بمراكز ( الزقازيق – بلبيس – الابراهيمية – ديرب نجم – ههيا – ابو حماد ) كل تجميعه علي مساحة 5 أفدنه تابعين لمشروع مياة دلتا النيل (G I Z).

وتم توزيع تقاوى الحقول الارشادية خدمة ارشادية مجاناً للمزارعين وعلى ان يلتزم المزارع اتباع التوصيات الفنية للمحصول خلال مراحل عمر المحصول وحتى الحصاد اما مشروع ترشيد استخدام المياة ويتم التسوية بالليزر فقط خدمة ارشادية مجاناً للمزارعين بالاضافة الى عدد 2 تجميعة كل تجميعة 5 فدان فقط تم توزيع تقاوى خدمة ارشادية مجانية 45 كيلو للفدان وتوزيع تقاوى قمح خدمة ارشادية بواقع 45 كيلو للفدان وتوزيع تقاوى قمح خدمة ارشادية بواقع 60 كيلو للفدان للاراضى الملحية والرملية والسمكية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية قامت بتنظيم العديد من الزيارات الحقلية للمرشدين الزراعيين لمتابعة مراحل نمو المحصول والإجابة على استفسارات المزارعين وحل مشاكلهم وتوصيل التوصيات الفنيه لهم بالإضافة إلي عقد ندوات ارشاديه عن التنمية الريفيه ودور المراه فى المجتمع الريفى وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية لعمل مشاريع تناسب المزارعين وكذلك تنظيم ندوات إرشادية عن الاستزراع السمكي فى حقول الارز.