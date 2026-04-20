كواليس جديدة من فيلم أسد بطولة محمد رمضان

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أسد مشاهد من تصوير الفيلم بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في دور السينما المصرية بدء من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو القادم.

فيلم أسد يضم عدد كبير من النجوم، وهو من بطولة محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكداوني، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد دياب.

وفي سياق آخر، يشارك فيلم هاملت عزبة الصفيح لأحمد داش ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة في برنامج الدعم قمرة ٢٠٢٦، التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام.

الفيلم من بطولة أحمد داش، هند صبري، طارق لطفي، وهو من تأليف أحمد عامر وأحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد فوزي صالح.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد، ابن نبيل المعروف بلقب "ملك الخردة"، حيث يواجه صعوبة كبيرة في التأقلم مع سلطة والده وأسلوبه الصارم في التربية.