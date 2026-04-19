الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح البوستر الفردي لماجد الكدواني بفيلم "أسد"

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
تقى الجيزاوي

كشف البوستر المنفرد للنجم ماجد الكدواني عن شخصيته في فيلم "أسد" للمخرج محمد دياب، والمقرر عرضه في دور السينما المصرية بدء من 14 مايو القادم، وفي العالم العربي من 21 مايو.


وظهر "الكدواني" في البوستر الذي نشرته الشركة المنتجة بلحية طويلة ومرتديا ملابس عسكرية تعود إلى القرن التاسع عشر وطربوش مصحوبا بعبارة: “هنا ما فيش عدل .. في أوامر تتسمع وبس”. 


ويقدم ماجد الكدواني في الفيلم ظهور خاص من خلال شخصية الخديوي، حاكم مصر الذي يمثل السلطة المترددة التي تستخدم السياسة كواجهة "تسويقية" أمام العالم، لكنه يواجه اختبارا حقيقيا لسلطته عندما يتجاوز تمرد أسد- الشخصية الرئيسية في الفيلم- مجرد الهروب ليصبح جيشاً يهدد أركان الدولة، ما يضعه كحاكم أمام خيار المواجهة الدموية أو الاعتراف بالحرية كحق أصيل.


وقال "الكدواني" إن المشاركة في فيلم أسد تعتبر تجربة استثنائية لأنه يعالج قضية الحرية والعدالة الإنسانية، وحتى لو كانت أحداثه تدور في إطار تاريخي وفترة زمنية قديمة، لكن المبادئ الأساسية التي يقدمها لا تتغير، مشيرا إلى أن شخصية الخديوي التي يلعبها في الفيلم نموذجا للحاكم المستبد الذي يثير التساؤلات حول معنى السلطة وحدودها أمام المبادئ الإنسانية وإرادة الناس، مؤكدا أن فيلم أسد يضم فريق عمل مميز. 


واشتهر النجم ماجد الكدواني بتقديم الأدوار الكوميدية في أفلام "عسكر في المعسكر" و"حرامية في كي جي تو"، قبل أن يتجه إلى الأدوار التراجيدية في أفلام مثل "678"، "أسماء"، "تراب الماس" و"الأصليين"، وبطولته لمسلسلات "كان ياما كان" و"موضوع عائلي" وهي الأعمال التي حظيت بإشادة كبيرة من النقاد والجمهور، وأكدت مكانته كفنان موهوب يمنح أي عمل يشارك فيه ثقلاً فنياً خاصاً وبصمة إنسانية لا تُنسى.


تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

فيلم "أسد"
يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.

فيلم أسد ماجد الكدواني محمد دياب

