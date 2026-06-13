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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرضن لحادث.. رئيس جامعة مدينة السادات يوجه برعاية طبية لطالبات علوم الرياضة

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات
مروة فاضل

أصيبت عدد من طالبات الفرقة الثالثة بكلية علوم الرياضة جامعة السادات في حادث أثناء عودتهن إلى القاهرة عقب الانتهاء من أداء آخر أيام الامتحانات النظرية. 

وأعرب الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، عن بالغ أسفه للحادث المروري الذي تعرضت له مجموعة من الطالبات ، مؤكدًا أن الجامعة تتابع الموقف منذ اللحظات الأولى وتضع سلامة الطالبات على رأس أولوياتها.

وأوضح رئيس الجامعة أنه فور ورود المعلومات الخاصة بالحادث، تم إصدار توجيهات عاجلة برفع درجة الإستعداد وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة للطالبات المصابات، مع المتابعة المستمرة لمستجدات حالتهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطقم الطبية المشرفة على علاجهن.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، أن الجامعة تتابع تطورات الحالة الصحية للطالبات بصورة مباشرة من خلال قيادات الجامعة المختصة، حيث يتولى المتابعة الميدانية الدكتور خميس محمد خميس، المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشافعي، القائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة، والدكتورة تقوى جبر، عميد كلية الطب والمشرف العام على الإدارة الطبيه،والدكتور محمود عيد، مدير الإدارة الطبية بالجامعة، وذلك للاطمئنان على استقرار الحالات وتوفير جميع الاحتياجات الطبية والإدارية اللازمة.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة سخّرت إمكاناتها كافة لمساندة الطالبات وأسرهن خلال هذه الظروف، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أبنائها وبناتها، وحرصها الدائم على توفير بيئة جامعية آمنة وداعمة في مختلف الظروف.

“وأكدت المتابعة الطبية الأولية أن الحالات الصحية للطالبات المصابات مستقرة، وأنهن يتلقين الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية المختصة، مع استمرار المتابعة الدقيقة للاطمئنان على تطورات حالتهن الصحية أولًا بأول.

 كما أشارت التقارير الطبية إلى أن جميع الحالات تحت الملاحظة الطبية والاطمئنان المستمر، وسط توفير كامل أوجه الدعم والرعاية من جانب الجامعة حتى تماثلهن للشفاء التام بإذن الله.”

واختتم رئيس الجامعة بيانه بالدعاء للمصابات بالشفاء العاجل، وأن يمنّ الله عليهن بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ جميع طلاب الجامعة من كل مكروه وسوء، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة للحالات حتى الاطمئنان الكامل على تعافيهن واستقرار أوضاعهن الصحية.

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