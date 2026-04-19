ظهور خاص لأحمد داش في فيلم أسد

يشارك الفنان أحمد داش في فيلم أسد بظهور خاص حيث يقوم بدور الأمير، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات قريباً.

فيلم أسد يضم عدد كبير من النجوم، وهو من بطولة محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكداوني، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد دياب.

وفي سياق آخر، يشارك فيلم هاملت عزبة الصفيح لأحمد داش ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة في برنامج الدعم قمرة ٢٠٢٦، التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام.

الفيلم من بطولة أحمد داش، هند صبري، طارق لطفي، وهو من تأليف أحمد عامر وأحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد فوزي صالح.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد، ابن نبيل المعروف بلقب "ملك الخردة"، حيث يواجه صعوبة كبيرة في التأقلم مع سلطة والده وأسلوبه الصارم في التربية.

وكان الفيلم قد شارك سابقًا في منتدى الإنتاج المشترك L’Atelier ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويُعد أحدث أعمال أحمد داش فيلم نجوم الساحل، الذي يضم نخبة من النجوم، من بينهم: أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وآخرون، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

وفي سياق آخر، اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط أحمد داش ضمن قائمة مشاهير إنستجرام تحت سن الثلاثين.

كما شارك أحمد داش في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ بمسلسل مسار إجباري، إلى جانب عصام عمر، ياسمينا العبد، صابرين، بسمة، وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان. وسبق أن شارك في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة، الذي تصدر محركات البحث، وكذلك مسلسل الصندوق، وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟! الذي عُرض في رمضان ٢٠٢٢.

ويُعد فيلم أبو صدام من أحدث بطولاته السينمائية، حيث شارك ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد حصل أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في حفل توزيع جوائز Nickelodeon Kids' Choice Awards، الذي أُقيم في أبوظبي في سبتمبر ٢٠٢٣.



كما ظهر أحمد داش كضيف شرف في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب. واختارته منظمة اليونيسف سفيرًا لمبادرة الأمم المتحدة الدولية "شباب بلد"، حيث يركز على قضايا إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغير المناخ، ودور الشباب في الحد من تأثيرها على البيئة.