نقابة المهن التمثيلية تحتفل بيوم اليتيم بفقرات فنية وترفيهية

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة يوم اليتيم، في إطار حرصها على دعم المبادرات الإنسانية التي تسعى إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال ومشاركتهم لحظات مميزة تجمع بين الفن والرسالة المجتمعية.

ومن المقرر أن تُقام الفعالية يوم الخميس المقبل الموافق 23 أبريل، داخل نادي النقابة، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، حيث تستقبل الاحتفالية حضوراً من الفنانين وأعضاء النقابة إلى جانب الأطفال المشاركين، في أجواء تهدف إلى تعزيز روح التكافل والتراحم.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والاستعراضية، إلى جانب عروض ترفيهية مخصصة للأطفال، حيث تسعى النقابة من خلال هذا الحدث إلى تقديم تجربة ترفيهية متكاملة ترسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام وتمنحهم يوماً استثنائياً مليئاً بالفرح.

وأكدت الصفحة الرسمية لنادي نقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك" على أن هذه المبادرة تأتي ضمن دور النقابة المجتمعي، الذي لا يقتصر على دعم الحركة الفنية فقط، بل يمتد ليشمل المشاركة الفعالة في القضايا الإنسانية، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والرعاية.

كما أشارت إلى أن حضور هذه الفعالية يمثل رسالة تضامن حقيقية تعكس قيم المحبة والتعاون، وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناسبات، لما لها من أثر إيجابي في نفوس الأطفال.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية تفاعلاً كبيراً، في ظل مشاركة عدد من الفنانين الذين يحرصون على التواجد في مثل هذه الفعاليات، تأكيداً على أهمية الدور الإنساني للفن في دعم المبادرات الخيرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي نقابة المهن التمثيلية إلى ترسيخ مفهوم أن الفن يمكن أن يكون وسيلة فعالة لنشر السعادة، وتعزيز القيم الإنسانية، من خلال مبادرات تسهم في تحقيق أثر إيجابي حقيقي داخل المجتمع.