رئيس الوزراء : توسعات فاليو بمصر تعمّق التكنولوجيا المتقدمة في تصنيع السيارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، كريستوف بيريا، الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" العالمية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض إمكانات مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة ودوره في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" والوفد المرافق، مشيدًا بالشراكة الرائدة القائمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الفرنسية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تُولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية كبيرة ضمن خطط التنمية، وتعمل على تطويره والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة "فاليو" في مصر، وحرصها على التوسع في الاستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة من المهندسين والمبتكرين.

وأشاد بإعلان شركة "فاليو" عن افتتاح مركزها الجديد في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد أبرز مراكز البحث والتطوير التابعة لها عالميًا.

كما ثمّن رئيس الوزراء خطط توسع شركة "فاليو" في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه التوسعات تسهم في تعميق استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع، وتعزز من قدرات الكوادر المصرية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الذكية في قطاع السيارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتيحت لي قبل عامين فرصة زيارة مقركم في مصر، ورأيت عن قرب الشباب المصريين العاملين معكم، وانبهرت بمدى كفاءتهم وقدرتهم على تقديم الخدمات لكبريات شركات السيارات في العالم من خلال تقنيات فاليو المتطورة.

بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه من المقرر أن يبدأ المركز الجديد أعماله بنحو 35 مهندسًا، مع خطة للتوسع لتجاوز مائة من المتخصصين خلال الفترة المقبلة، حيث سيركز على هدفين رئيسيين: أولهما تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة الشركة عالميًا بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وثانيهما تطوير أدوات متقدمة تدعم برمجيات الجيل القادم من حلول التنقل الذكي، معرباً عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم توسعات الشركة في مصر.

وأضاف: ينضم هذا المركز إلى شبكة عالمية من الخبراء التابعين للشركة والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجه مصر نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا ووجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في مجال البرمجيات.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح المركز يعد بمثابة انجاز مهم للغاية لشركة "فاليو"، مشيرًا إلى أن المركز سيعتمد على كوادر وكفاءات مصرية على أعلى مستوى، مؤكدا: شراكتنا مع "فاليو" استراتيجية، وتمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص، كما تطرق الوزير أيضًا لخطط فاليو التوسعية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعرب كريستوف بيريا عن سعادته بهذه الزيارة التي يقوم بها حاليا والتي سيتم خلالها افتتاح المركز الجديد التابع لشركة "فاليو" في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم الاعتماد في هذا المركز على الكفاءات المصرية من المهندسين والمطورين.

وأشاد "بيريا" بالدعم الكبير الذي تلقته شركة "فاليو" من الحكومة المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التعاون القائم بين الهيئة وشركة فاليو وذلك على امتداد 20 عامًا منذ وجود فاليو في السوق المصرية، مؤكدا استعداده لتقديم جميع صور الدعم الممكنة للشركة الفرنسية بما يدعم توسعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن استعداده لزيارة مركز فاليو الجديد للأبحاث والتطوير خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور وجّه مسئولو الشركة الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي لإتمام هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن.