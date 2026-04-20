قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء : توسعات فاليو بمصر تعمّق التكنولوجيا المتقدمة في تصنيع السيارات

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة،  كريستوف بيريا، الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" العالمية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض إمكانات مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة ودوره في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالرئيس التنفيذي لشركة "فاليو"  والوفد المرافق، مشيدًا بالشراكة الرائدة القائمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الفرنسية. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تُولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية كبيرة ضمن خطط التنمية، وتعمل على تطويره والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة "فاليو" في مصر، وحرصها على التوسع في الاستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة من المهندسين والمبتكرين. 

وأشاد بإعلان شركة "فاليو" عن افتتاح مركزها الجديد في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد أبرز مراكز البحث والتطوير التابعة لها عالميًا.

كما ثمّن رئيس الوزراء خطط توسع شركة "فاليو" في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه التوسعات تسهم في تعميق استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع، وتعزز من قدرات الكوادر المصرية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الذكية في قطاع السيارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتيحت لي قبل عامين فرصة زيارة مقركم في مصر، ورأيت عن قرب الشباب المصريين العاملين معكم، وانبهرت بمدى كفاءتهم وقدرتهم على تقديم الخدمات لكبريات شركات السيارات في العالم من خلال تقنيات فاليو المتطورة.

بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه من المقرر أن يبدأ المركز الجديد أعماله بنحو 35 مهندسًا، مع خطة للتوسع لتجاوز مائة من المتخصصين خلال الفترة المقبلة، حيث سيركز على هدفين رئيسيين: أولهما تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة الشركة عالميًا بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وثانيهما تطوير أدوات متقدمة تدعم برمجيات الجيل القادم من حلول التنقل الذكي، معرباً عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم توسعات الشركة في مصر.

وأضاف: ينضم هذا المركز إلى شبكة عالمية من الخبراء التابعين للشركة والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجه مصر نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا ووجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في مجال البرمجيات.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح المركز يعد بمثابة انجاز مهم للغاية لشركة "فاليو"، مشيرًا إلى أن المركز سيعتمد على كوادر وكفاءات مصرية على أعلى مستوى، مؤكدا: شراكتنا مع "فاليو" استراتيجية، وتمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص، كما تطرق الوزير أيضًا لخطط فاليو التوسعية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. 

وخلال اللقاء، أعرب  كريستوف بيريا عن سعادته بهذه الزيارة التي يقوم بها حاليا والتي سيتم خلالها افتتاح المركز الجديد التابع لشركة "فاليو" في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم الاعتماد في هذا المركز على الكفاءات المصرية من المهندسين والمطورين.

وأشاد "بيريا" بالدعم الكبير الذي تلقته شركة "فاليو" من الحكومة المصرية. 

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التعاون القائم بين الهيئة وشركة فاليو وذلك على امتداد 20 عامًا منذ وجود فاليو في السوق المصرية، مؤكدا استعداده لتقديم جميع صور الدعم الممكنة للشركة الفرنسية بما يدعم توسعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة. 

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن استعداده لزيارة مركز فاليو الجديد للأبحاث والتطوير خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور وجّه مسئولو الشركة الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي لإتمام هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن.

مدبولي رئيس الوزراء شركة فاليو فاليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 15سفينة حاويات وبضائع عامة

محافظ دمياط

نواب دمياط يناقشون ملفات العمل مع المحافظ

محافظ دمياط

تعزيز مدينة رأس البر بمياه الشرب في موسم صيف 2026 استعدادا للإجازات

بالصور

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد