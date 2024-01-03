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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الزقازيق تشهد ختام فاعليات التدريب الميداني التعاوني لطلاب كلية التكنولوجيا والتنمية

صدى البلد

 

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم ، ختام فاعليات التدريب الميداني التعاونى لطلاب المستوى الرابع قسم علوم الأغذية والألبان بكلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة.

جاء ذلك تحت إشراف وحضور الدكتور خالد محروس عميد الكلية ، والدكتور ضياء عراقى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والقائمين على التدريب.

أكد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تم الانتهاء من حلقات المناقشة للتدريب الميداني التعاونى لطلاب المستوى الرابع بقسم علوم الأغذية والألبان التى استمرت  من الفترة ٣١ / ١٢ /٢٠٢٣ الى ٢ / ١ / ٢٠٢٤م.

وأشار الي انه خلال المناقشة قدم الطلاب  المشروعات الخاصة بهم خلال فترة التدريب بالشركات المختلفة وعرض وتوضيح مدى الاستفادة التى نالها الطلاب خلال هذه الفترة وتم الرد على كافة الأسئلة التى طرحت علي الطلاب أصحاب المشروعات من خلال لجنة المناقشة والسادة أعضاء القسم والحضور.

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وخلال كلمته قدم الدكتور عاطف حسين  الشكر للطلبة والسادة القائمين على التدريب وجميع الحضور لما لاقاه من مستوى متميز للطلاب أثناء العرض والمناقشة ، وأوصى على وجود تحسينات فى بعض المنتجات من خلال أساتذة ورجال الصناعات الغذائية لتحسين جودة بعض المنتجات الغذائية والوصول لمنتجات كاملة القيمة الغذائية بأقل تكاليف.

ومن جانبها وجهت الدكتورة جيهان يسري ، خالص الشكر للقائمين على التدريب وأعضاء القسم والطلاب للمجهود المتميز والملحوظ أثناء مناقشتهم لمشروعاتهم المختلفة، الأمر الذى يعكس مدى إبداع ومهارة الطلاب الذين نجحوا في إثبات تفوقهم وإخراج مشروعات رائدة ومبتكرة. 

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