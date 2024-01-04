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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أصالة: ليلة نجمات العرب توجت بصلحي مع "نغومة"

صدى البلد

نشرت الفنانة أصالة مجموعة من الصور الجديدة من حفل “ليلة نجمات العرب” عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وعلقت أصالة على الصور “شو كانت هالليلة حلوة لأسباب كتيرة أحلاها إني من كم سنة فاتت بعيش راس السنة بعاصمة روحي ( الرياض)، وبس بالرياض بنجتمع کتار بحفله وحده ولأن تكررت لقاءاتنا كزملاء وزميلات فيه ناس صار بيني وبينهم بالسلام والكلام القليل بس فيه شعور أهل فيه ألفة رغم بعض الخلافات والاختلافات بس هالجمعات اللي صارت مع حجم القلق والخوف والرهبة وكلنا بنقدم نفس شكل الموهبه كلنا منغني رغم الزكزكه ورغم كل واحد فينا بده يتفوق بس بيصير تقارب بالروح”.

وأضافت أصالة، “وفيه شكل من.. أشكال التعاطف لأننا بنحس ببعض بشكل ما كان بهالحفله كثير من مشاعر الود تتوجت بصلحي مع نغومة وكتير كنت.. مشتقتلها وعرفت لما تصالحنا قديش  مثل الطلاب الأطفال كتبت على ورق كتير وكان أستاذي جوزي المخلص متلي وشوي أكتر حبيبي ( فايق حسن).. كان حواليي الكل مهتمين كتير، حبايبي وأهلي اللي اهتموا بمظهري يوم كامل ماحكيت إلا لما غنيت ( ومتخيلين شو بنهار لما ما احكي!!!)”.

وتابعت "كتير كنت مصممه أبدا سنه حلوه جدیدہ خصوصاً صار عندي كمان بنت جديده ملاك شرفت و حلت حياتنا وشقلبتنا وجتنتنا ( جيهان أحمد هلال) حفيدتي الأولى من دنيتي وحياتي كلها شام ..وكل شي مع بعضه خلو هالليله كتير حلوه وكتير أنا كنت فرحانه فيها وطاقتها فيها حب وفيها ود وفيها فن وفيها أوقات حلوه تشرفت بمشاركتي فيها مع نجمات کبار عزیزات غالیات وكلهن صديقات رعى هالتجمع هيئة الترفيه ممثله بالغالي الحبيب على قلب الكل أبو ناصر الله يحفظه مره جديده كل سنه وأنتوا سالمين ونعيش سوا بهالعمر كتير". 

أصالة أحدث أعمال أصالة أحدث أعمال أنغام

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