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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مطرانية فاقوس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس وممثلين عن الأوقاف والأزهر ورجال الدين الإسلامي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء فلسطين متمنين للمصابين الشفاء العاجل وزوال هذه الأزمة وتحقيق الأمن والسلام .

أكد محافظ الشرقية أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها متمنياً لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

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واستعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية برؤية واضحة من القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ، لافتا إلى أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع ان يغير شكل حياة المواطنين، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطي 62 مليار جنيه ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن امتنانه لزيارة محافظ الشرقية لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ، مؤكداً أن رسالة الأديان السماوية للجميع هي نشر الحب والسلام فالنسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء وتنمية الأوطان.

أرواح شهداء فلسطين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأوقاف والأزهر التنمية الشاملة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السكرتير العام المساعد السيسى رئيس الجمهورية

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