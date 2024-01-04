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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين

عيد ميلاد الهام شاهين
عيد ميلاد الهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، اليوم، بعيد ميلادها فى حفل عائلي ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أصدقائها.

وكان من بين الحضور كل من هند صبري ورانيا فريد شوقي ودينا والمنتج محمد فوزي ونرمين الفقي وبوسي.

 

سر نحافة إلهام شاهين

وكشفت الفنانة إلهام شاهين سبب تألقها خلال الفترة الأخيرة، ونحافتها الملحوظة من خلال منشور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

 

إلهام شاهين تحتفل بخطوبة ابن شقيقها

 

شاركت الفنانة الهام شاهين ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعه من الصور لحفل خطوبة ابن شقيقها محمود شاهين.

 

وظهرت خطيبة ابن شقيق الهام شاهين ، بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان  قصير فوق الركبة ونسقت معه حذاء باللون الجولد.

وكتبت الهام شاهين: أجمل حاجة حصلت فى أول يوم فى السنة الجديدة.. خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصية فى عائلة شاهين، محمود شاهين على البنوتة الحلوة مها".

 

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين هند صبري رانيا فريد شوقي عيد ميلاد إلهام شاهين

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