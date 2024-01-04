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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن أسعار الحج

صدى البلد

يهتم الكثير بالبحث حاليا عن اسعار الحج والعمرة خصوصا بعد غلق باب التقديم للحج السياحى وتسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام عبر شركات السياحةاليوم الخميس. 

 

وينتظر آلالاف الحجاج المتقدمين عبر القرعة الالكترونية للحج لحظة الإعلان عن الفائزين في القرعة الالكترونية العلنية المقررة يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير 2024.

 

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غرفة شركات السياحة: فرصتك مازالت مستمرة لآداء فريضة الحج.. وبرامج تناسب الجميع

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احجز برامج الحج السياحي لعام 2024 .. الدليل هنا

وكانت غرفة شركات السياحة قد أعلنت عن برامج حج تناسب كافة المستويات سواء بالحج البرى والإقتصادى الذى يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحى أو برامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر.

 

وأوضحت الغرفة أن تلك البرامج المتنوعة تمنح الحج السياحى ميزة كبيرة وتزيد من الفئات التى يستهدفها والتى تسعى للسفر من خلاله من حيث فنادق الإقامة ووسائل السفر والخدمات التي يتمتع بها الحاج في الأراضي المقدسة.

 

وأوضحت الغرفة أنه من ضمن مزايا الحج السياحي بخلاف خدماته المتميزة أن تنفيذ رحلاته تتم برقابة صارمة و لصيقة من وزارة 

 

ويوضح صدى البلد خطوات تكلفة حج القرعة للعام 2024

 

تكلفة حج القرعة 2024

 

أعلنت وزارة الداخلية أن التكلفة المبدئية لحج القرعة بلغت نحو 149 ألف جنيه وذلك بخلاف قيمة تذكرة السفر بالطائرة وتشمل التكلفة الإقامة والتنقلات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

كيفية سداد تكلفة حج القرعة 2024

 

كما أكدت وزارة الداخلية أن سداد المبلغ المطلوبة تكلفة حج القرعة 1445 /2024 يتم من خلال كافة فروع البنوك الوطنية (بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة) وكافة مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية على حساب مدفوعات حكومية (مدفوعات حج القرعة) وعدم السداد في الفترة المقررة يعد تنازل رسمي على فرصة الحج دون أدنى مسؤولية من الوزارة.

 

 

الأوراق اللازمة لحج القرعة وهي:

1- جواز سفر دولي ممكنة لا تقل صلاحيته عن سنة من أول مارس المقبل.

2- صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

3- صورة من شهادة التحصين والأصل للاطلاع عليه.

4- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول تثبت تطعيم الفائزين ضد مرض الإلتهاب السحائي.

5- تقرير طبي ممكن و مختوم من أحد مستشفيات وزارة الصحة موضح حالة الفائز بالتفصيل.

6- فيش حج مميكن.

7- بيان الموقف من التجنيد.

8- تصريح سفر من جهة العمل.

9- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

 

يستطيع المواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 في كافة محافظات مصر عبر بوابة الحج المصرية .

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 في المحافظات

- الدخول على بوابة الحج المصرية .

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع  "المدون أسفل صورة البطاقة"

- إدخال كود التحقيق الظاهر على الموقع.

- اضغط على زر بحث.

المستندات المطلوبة لـ قرعة الحج 2024 

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- جواز سفر مميكن ولا تقل مدة صلاحيته عن سنة .

- تقديم تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- بيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة، ممــن هـم فــي سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18 مارس 1941، وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر.

- البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة سارية المفعول، لتثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي 135 ACYW.

- صورة إيصال سداد تكاليف الحج، بالإضافة إلى صورة + أصل من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات كوفيد - 19 المُعتمدة من وزارة الصحة.

- تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضـــح به حالته الصـــحية، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة التي تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج

 

أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

 

- صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه.

- صف ثان من 250 متر إلى 1250 متر بسعر 390 ألف جنيه.

سياحي اقتصادي طيران

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 360 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.

سياحي بري

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

- بري تحسين 5 نجوم ختى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

- بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.

 

الأوراق المطلوبة لـ حج القرعة 2024

 

أوضحت الداخلية أن المواطن الفائز بحج القرعة يجب عليه التوجه لقسم أو مركز الشرطة التابع له بـ الأوراق المطلوبة لحج القرعة 2024

 

- جواز سفر دولى مميكن لـ الفائز بقرعة الحج 2024 وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 1 مارس 2024.

 

•             يتم رفض إستلام جواز السفر في الحالات التالية:

 

•             جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

 

•             إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن بطاقة الرقم القومى.

 

•             عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

 

- صورة من إيصال سداد تكاليف الحج.

 

- صورة والأصل (للاطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساسية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحات فيروس كورونا المُعتمدة دوليًا في وزارة الصحة المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة في خلال (6) أشهر قبل السفر.

 

- فيش حج مميكن.

 

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُرافقيهم (إن وجدوا) ممــن هـم في سن التجنيد الفائزين بالقرعة.

 

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

 

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

 

القرعة الالكترونية للحج اسعار الحج والعمرة

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