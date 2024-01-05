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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 10 أهداف فوق بيلجورود

أرشيفية
أرشيفية

قال حاكم منطقة بيلجورود بجنوب روسيا، الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 أهداف فوق المدينة في وقت متأخر من مساء الخميس، مما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بأحد المنازل.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق الرسائل تيليجرام أن الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة.

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ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى. وقال جلادكوف إن النوافذ تحطمت في مبنى سكني متعدد الطوابق ولحقت أضرار بما لا يقل عن 30 سيارة.

وقال مسؤولون محليون إن أوكرانيا شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الأربعاء على منطقة بيلجورود.

وقالت روسيا إن 25 مدنيا، بينهم 5 أطفال، قتلوا في هجمات في مطلع الأسبوع.‎
 

روسيا بيلجورود منطقة بيلجورود أوكرانيا الدفاع الجوي

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