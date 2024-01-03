بـ 12 صاروخ.. القوات الروسية تصد هجوم أوكراني خطير على منطقة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 صواريخ من طراز توشكا-يو و6 صواريخ من طراز أولخا فوق منطقة بيلجورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "هذا الصباح، تم إحباط محاولة أخرى من جانب أوكرانيا لتنفيذ هجوم إرهابي على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة Olkha وقاذفة صواريخ Tochka-U.

وأضافت الوزارة، أنه تم تدمير قاذفة صواريخ Tochka-U و6 صواريخ من طراز Olkha MLRS فوق منطقة بيلجورود.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 17 صاروخا من طراز أولخا فوق منطقة بيلجورود.

وأشافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في روسيا باستخدام صواريخ أولخا في 2 يناير، ودمرت الدفاعات الجوية أثناء الخدمة 4 صواريخ فوق منطقة بيلجورود".

وفي وقت لاحق، دمرت الدفاعات الجوية الروسية 5 صواريخ أوكرانية أخرى من طراز أولخا فوق المنطقة.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أيضًا 8 صواريخ أخرى من طراز أولخا أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية فوق المنطقة.