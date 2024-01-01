بعد هجوم دونيتسك.. الخارجية الروسية تصف القوات الأوكرانية بـ "الوحش الإرهابي"

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين على قصف أوكراني لدونيتسك، ووصفت القوات الأوكرانية بأنها "الوحش الإرهابي".

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قالت زاخاروفا، على قناتها في تليجرام: "في ليلة رأس السنة الجديدة، قصف نظام كييف مدينة دونيتسك بالقذائف الصاروخية. وتم تركيز النيران مجددا نحو أهداف مدنية. وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى.. فقط الوحش الإرهابي يمكنه أن يفعل ذلك".

واتهمت موسكو القوات المسلحة الأوكرانية، بقصف وسط مدينة دونيتسك في ليلة رأس السنة الجديدة.

وأفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المكتب المشترك لتسجيل الجرائم التي ترتكبها أوكرانيا في دونباس، بأنه تم خلال ذلك إطلاق 15 قذيفة صاروخية من راجمات الصواريخ.

ونوه رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال هذا القصف.