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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

17 صاروخا.. القوات الروسية تعلن صد هجوم أوكراني على بيلجورود

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 17 صاروخا من طراز أولخا فوق منطقة بيلجورود.

وأشافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في روسيا باستخدام صواريخ أولخا في 2 يناير، ودمرت الدفاعات الجوية أثناء الخدمة أربعة صواريخ فوق منطقة بيلجورود".

وفي وقت لاحق، دمرت الدفاعات الجوية الروسية خمسة صواريخ أوكرانية أخرى من طراز أولخا فوق المنطقة.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أيضًا ثمانية صواريخ أخرى من طراز أولخا أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية فوق المنطقة.

وعلى جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 140 جنديًا ونظامي مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم 109 بالادين ونظام كراب بولندي الصنع في منطقة جنوب دونيتسك.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "في منطقة جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة القتال الشرقية، مدعومة بأطقم الطائرات وقوات المدفعية، بضرب قوات ومعدات من لواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 128 بالقرب من نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 140 جنديًا و3 مركبات آلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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