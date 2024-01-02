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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفنزويلي: روسيا انتصرت على العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تنتصر في الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الدول الغربية عليها.

وأضاف مادورو في تصريحات لصحيفة لوموند دبلوماتيك: “تنتصر روسيا في الحرب ضد حلف شمال الأطلسي "الناتو" برمته على الرغم من كل إنفاقها العسكري". 

وتابع: "لقد فازت روسيا في حرب اقتصادية ضد العقوبات من خلال جهود هائلة، واليوم أصبحت المؤشرات الاقتصادية لـ روسيا من النمو الاقتصادي والاستقرار والازدهار، أفضل من أي مكان في أوروبا"، لافتا إلى أن هذا يشير فقط إلى القوة الداخلية العظيمة لـ روسيا".

ووفقا للرئيس الفنزويلي، فإن الغرب غير مستعد للبحث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الغرب مهووس بالكراهية لـ روسيا وفكرة تدميرها. 

وأوضح أن هناك طريقة واحدة فقط لحل النزاع، وهي إنهم بحاجة إلى بناء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع روسيا على أساس الاحترام من أجل التوصل إلى اتفاق". 

وأضاف مادورو أن الاتفاق سيضمن السلام والأمن لـ روسيا والمنطقة بأكملها.

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