مصرع 140 جنديا.. روسيا تعلن عن خسائر فادحة للقوات الأوكرانية في دونيستك

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 140 جنديًا ونظامي مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم 109 بالادين ونظام كراب بولندي الصنع في منطقة جنوب دونيتسك.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "في منطقة جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة القتال الشرقية، مدعومة بأطقم الطائرات وقوات المدفعية، بضرب قوات ومعدات من لواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 128 بالقرب من نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 140 جنديًا و3 مركبات آلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير نظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز M777 ونظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز M109 Paladin ونظام مدفعي Krab بولندي الصنع ونظام مدفعي ذاتي الدفع Akatsiya ونظام D-20 بنيران مضادة للبطارية.