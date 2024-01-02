دون أي نجاح.. القوات الأوكرانية تفشل في عملية إنزال بالضفة اليسرى لنهر دنيبر

تحاول أوكرانيا جاهدة تحقيق تقدم خلال حربها مع موسكو دون جدوى حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية ما زالت تحاول تنفيذ عمليات إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بلا نجاح، وفق ماذكرت سبوتنيك الروسية.



وقالت الدفاع الروسية: "حتى في عطلة رأس السنة، لا تنفك وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، عن محاولات تنفيذ عملية إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، إلا أنه بفضل العمل المنسق لوحدات المشاة الآلية ووحدات المدفعية الخاصة بنا، يتم القضاء على العدو وهو في الطريق".



وأضافت الدفاع الروسية أن قوات الاستطلاع تراقب الوضع على الضفة اليمنى بشكل مستمر وتوجه المدفعية لأهداف جديدة، بينما تقوم أطقم الهاون بدورها في استهداف أفراد وزوارق العدو.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن سلاح المدفعية زاد بشكل كبير من اقتناء الطائرات المسيرة واستخدامها لأغراض الاستطلاع وتوجيه نيران المدفعية نحو الأهداف المعادية باعتبارها وسيلة أكثر فعالية.