عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آسيا تايمز: الهجوم على بيلجورود الروسية يشكل جرحًا مميتًا لـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكرت صحيفة “آسيا تايمز”، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تسبب في تفاقم الوضع بالنسبة لأوكرانيا بعد الهجوم الأوكراني علي بيلجورود، مشيرة إلي أن الهجوم على مدينة روسية قد يشكل جرحًا مميتًا للرئيس الأوكراني.

ولفتت “آسيا تايمز”، إلى أن كييف قد تفقد دعم الغرب بسبب مثل هذه التصرفات.

وأضافت: “يراهن زيلينسكي على أن الهجمات على المدن الروسية ستعزز الدعم الغربي.. هذا يبدو غير محتمل.. مثل هذه الهجمات يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة تماما بالنسبة لأوكرانيا ومؤيديها، لأن موسكو قد تعاقب موردي الصواريخ، الأمر الذي يهدد بالتسبب في صراع أوسع نطاقا”.

وأوضحت الصحيفة، أن “كييف قد تفقد دعم الغرب، حيث تخشى أوروبا من توسع الصراع بسبب موقف الناتو الضعيف في مجال الأمن الأوروبي”.

بعد مفاوضات معقدة.. أوكرانيا تستعيد 200 أسير من روسيا| فيديو

بعد وساطة دولة عربية .. أوكرانيا تسلم روسيا 248 أسير حرب

وأكدت أن “هذا الخوف قد يسرع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع روسيا قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة”.

وذكرت صحيفة “آسيا تايمز”، أن “هجمات زيلينسكي على المدينة الروسية، سواء كانت مبررة أم لا، خاطئة ويمكن أن تصبح جرحًا مميتًا”.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا كييف روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

استيلاء على نحو 17 مليون .. الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبري بوزارة المالية .. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا انفجاري كرمان إلى 200 قتيل

كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة في مجموعة من جنود الاحتلال بـ غزة

حالته حرجة .. إصابة إمام مسجد في إطلاق نار بولاية أمريكية

انفجارات قوية تهز منطقة خاركيف الأوكرانية

المقاومة الفلسطينية تعلن توجيه ضربات قوية لـ60 تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية علي اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

نائب الرئيس الإيراني: هجوم كرمان نفذه متعاونون مع إسرائيل

إسرائيل تدرس رفع دعوى ضد إيران وحماس وجنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية

ترشيحاتنا

ضربة أمنية لـ سارقيّ بث القنوات المشفّرة

روسيا: لم نحب الفرنسيين قط .. والآن نحن مقتنعون بذلك

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. كيفية دفع الفاتورة لضمان عدم انقطاعها

أخطاء الامتحانات لا تتوقف| حكاية سؤال أولى إعدادي عن هرم سقارة.. وتحقيق عاجل مع واضعه

من المرشح للقب أمم أوروبا.. ارسن فينجر يتوقع المنافسين وتصريح ناري عن منتخب ألمانيا

بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. الكهرباء هتقطع أمته في بيتك؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صندوق خشبي مزخرف بالذهب يكشف سرًا ثمينا عن توت عنخ آمون

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لـ منى الشاذلي | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

فيديو

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ