ذكرت صحيفة “آسيا تايمز”، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تسبب في تفاقم الوضع بالنسبة لأوكرانيا بعد الهجوم الأوكراني علي بيلجورود، مشيرة إلي أن الهجوم على مدينة روسية قد يشكل جرحًا مميتًا للرئيس الأوكراني.

ولفتت “آسيا تايمز”، إلى أن كييف قد تفقد دعم الغرب بسبب مثل هذه التصرفات.

وأضافت: “يراهن زيلينسكي على أن الهجمات على المدن الروسية ستعزز الدعم الغربي.. هذا يبدو غير محتمل.. مثل هذه الهجمات يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة تماما بالنسبة لأوكرانيا ومؤيديها، لأن موسكو قد تعاقب موردي الصواريخ، الأمر الذي يهدد بالتسبب في صراع أوسع نطاقا”.

وأوضحت الصحيفة، أن “كييف قد تفقد دعم الغرب، حيث تخشى أوروبا من توسع الصراع بسبب موقف الناتو الضعيف في مجال الأمن الأوروبي”.

وأكدت أن “هذا الخوف قد يسرع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع روسيا قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة”.

وذكرت صحيفة “آسيا تايمز”، أن “هجمات زيلينسكي على المدينة الروسية، سواء كانت مبررة أم لا، خاطئة ويمكن أن تصبح جرحًا مميتًا”.