بعد وساطة دولة عربية .. أوكرانيا تسلم روسيا 248 أسير حرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أعادت 248 أسير حرب روسيًا بعد مفاوضات معقدة.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة توسطت في إعادة الأسرى الروس الذين كانوا لدى أوكرانيا.

ولفتت إلي أنه يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية،‭ ‬أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ما مجموعه 12 صاروخاً أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود على الحدود بين الدولتين.

وبدوره، أكد حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إسقاط الدفاعات الجوية الروسية أهدافا معادية فوق المقاطعة، مشيرا إلى تعرض قرية سولوتي في المقاطعة لقصف أوكراني دون وقوع أي إصابات.

وقال جلادكوف عبر قناته على "تليجرام": "في القرية تحطمت نوافذ عمارتين سكنيتين وتضررت السقوف وخطوط التغذية بالطاقة الكهربائية، ووصلت فرق الطوارىء إلى المكان ويجري العمل على استكشاف الوضع على الأرض".