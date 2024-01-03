فرنسا تحظر دخول مستوطنين إسرائيليين إلى أراضيها.. تفاصيل

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض حظرا على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها: “ستتخذ فرنسا إجراءات لفرض حظر إداري على دخول أراضيها ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأضافت الوزارة أنه يتطلب إدخال هذه التدابير على المستوى الوطني عملا أوليا بشأن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المحتملين وجمع المعلومات من أجل تجميع إطار قانوني.

ولفتت إلى أن باريس تدعم اعتماد العقوبات على المستوى الأوروبي، مؤكدة أن الدولة "تدين بشدة سياسة الاستيطان"، وهو أمر غير قانوني.

ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن القرارات المتخذة لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذا يؤجل احتمال قيام دولة فلسطينية، وهو الحل الوحيد الممكن لإسرائيل وفلسطين للعيش في سلام وأمن في أراضيهما.