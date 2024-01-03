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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مفاوضات معقدة.. أوكرانيا تستعيد 200 أسير من روسيا| فيديو

الأسرى الأوكرانيين
الأسرى الأوكرانيين العائدين للبلاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن استعادة أكثر من 200 أسير من روسيا.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، يُظهر إعادة أكثر من 200 أسير، قائلًا "شعبنا في الوطن.. لقد أعدنا اليوم أكثر من 200 محارب ومدني من الأسر الروسي".

وأضاف "أشكر كل من أعاد أفراد شعبنا إلى وطنه، رغم كل الصعوبات.. أنا ممتن للمدافعين لدينا"، مشددًا على أن الجميع يبذل قصارى جهده لإعادة جميع الأسرى من روسيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أعادت 248 أسير حرب روسيًا بعد مفاوضات معقدة.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة توسطت في إعادة الأسرى الروس الذين كانوا لدى أوكرانيا.

ولفتت إلي أنه يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

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