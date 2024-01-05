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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: مصر ترفض المخطط الإجرامي الخبيث لـ إسرائيل بتهجير الفلسطينيين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور طارق البرديسي  خبير العلاقات الدولية إن التأثير المصري ينبع من هذه المواقف السابقة للدولة المصرية، فمصر تري خطورة موقف التهجير القسري للفلسطينين ، مؤكدا على رفض مصر نهائيا  لفكرة التهجير القسري والمخطط الإجرامي الخبيث من إسرائيل مصر ترفضه تماما منذ البداية فالقيادة المصرية اكدت على ذلك واعتبرته خطا أحمر لا يمكن المساس به.


واكد البرديسي خلال مداخله هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الرؤية المبكرة للقيادة السياسية تجاه التهجير القسري دعمها بالتوازي مع وقوف الشعب المصري وراء قيادته في الاقبال غير المسبوق في الأستحقاق الدستوري الرئاسي.

مصر ترفض فضية التهجير القسري للفلسطينيين رافضة المساس بالأمن القومي والمخطط الأجرامي الخبيث

وادرف خبير العلاقات الدولية، ان الدولة المصرية هي الوحيدة المتماسكة في المنطقة فهي دولة المؤسسات حكومة وشعبا،  فالجميع يقف لهذا الموقف الواحد الثابت تجاه هذه قضية تجهير الفلسطينين رافضا المساس بالأمن القومي ورافضا تطبيق هذه القضية مناديا للعالم منذ اللحظة الأولى بضرورة تسوية القضية الفلسطينية  وفقا للشرعية الدولية والمرجعية الدولية.


وتابع: امريكا وكل الدول حريصة على الإستماع من الدول المصرية ومؤسساتها بأعتبار هذه القيادة قيادة سياسية حكيمة وتحظى الشرعية الديمقراطية المباشرة والنيابية وشرعية التفويض ، وأيضا وايضا خبرات المؤسسات الأمنية والمؤسسات الدبلوماسية والإعلامية وخبرات الدولة المصرية في هذا الصدد.

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