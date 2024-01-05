عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خرج من المرحاض.. أكثر الثعابين سما في العالم يفاجئ سائح بأستراليا

صدى البلد

في واقعة صادمة تفاجأ سائح بالعثور على ثعبان سام في مرحاض عام في بلدة جونديويندي الريفية في كوينزلاند، أستراليا، مما استدعى تدخل صائد الثعابين لإزالته.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تلقت الشرطة بلاغًا حول وجود ثعبان في إحدى حجرات المراحيض العامة، وعلى الفور تم استدعاء تينيل بانكس، الصائد المحترف المعروف في المنطقة.

txt

بطل العالم في خطر.. ثعبان سام يقتحم مباراة تنس في استراليا

txt

ثعبان يدخل مخيم متسابق ببرنامج (أنا أحد المشاهير) .. والنتيجة غير متوقعة!

وتم تصوير العملية ومشاهدة تينيل بانكس وهو يتعامل مع الثعبان ويستخدم مهاراته في التعامل مع الثعابين السامة. قام بإزالة الثعبان من وعاء المرحاض ووضعه في كيس وبعد ذلك، تم إطلاق الثعبان في البرية ليعود إلى بيئته الطبيعية.

ثعبان يخرج من المرحاض

الثعبان الذي تم العثور عليه هو ثعبان أسود مرقط، والمعروف أيضًا باسم الثعبان الأسود ذو البطن الزرقاء. يعتبر هذا النوع من الثعابين سامًا وهو موطنه الأصلي أستراليا.

وعلى الرغم من خطورة سمه، إلا أنه لم يتسبب في أي إصابات في هذه الحادثة المحددة.

تعتبر حوادث العثور على الثعابين في الأماكن العامة أمرًا نادرًا، ولكنها قد تحدث في بعض الأحيان في المناطق الريفية والغابات الكثيفة. 

وتعتبر أستراليا موطنًا للعديد من الأنواع السامة من الثعابين والحيوانات الأخرى، ولذلك ينصح السكان والزوار بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الحياة البرية.

أفعى سامة استراليا التعامل مع الحيوانات الثعابين الثعابين السامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

إمام عاشور يعاني من إصابة ومشاركته مع المنتخب ليست مؤكدة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حزمة من التشريعات الهامة.. حصاد جلسات النواب 2 – 3 يناير

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل اكبر ورشة تصنيع أسلحة بالفيوم

أكبر مخالفات مرورية خلال 24 ساعة لهذا السبب

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

البيئة: مشروع «جرين شرم» سيدعم السياحة وسيُزيد أعدادهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ