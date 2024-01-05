خرج من المرحاض.. أكثر الثعابين سما في العالم يفاجئ سائح بأستراليا

في واقعة صادمة تفاجأ سائح بالعثور على ثعبان سام في مرحاض عام في بلدة جونديويندي الريفية في كوينزلاند، أستراليا، مما استدعى تدخل صائد الثعابين لإزالته.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تلقت الشرطة بلاغًا حول وجود ثعبان في إحدى حجرات المراحيض العامة، وعلى الفور تم استدعاء تينيل بانكس، الصائد المحترف المعروف في المنطقة.

وتم تصوير العملية ومشاهدة تينيل بانكس وهو يتعامل مع الثعبان ويستخدم مهاراته في التعامل مع الثعابين السامة. قام بإزالة الثعبان من وعاء المرحاض ووضعه في كيس وبعد ذلك، تم إطلاق الثعبان في البرية ليعود إلى بيئته الطبيعية.

ثعبان يخرج من المرحاض

الثعبان الذي تم العثور عليه هو ثعبان أسود مرقط، والمعروف أيضًا باسم الثعبان الأسود ذو البطن الزرقاء. يعتبر هذا النوع من الثعابين سامًا وهو موطنه الأصلي أستراليا.

وعلى الرغم من خطورة سمه، إلا أنه لم يتسبب في أي إصابات في هذه الحادثة المحددة.

تعتبر حوادث العثور على الثعابين في الأماكن العامة أمرًا نادرًا، ولكنها قد تحدث في بعض الأحيان في المناطق الريفية والغابات الكثيفة.

وتعتبر أستراليا موطنًا للعديد من الأنواع السامة من الثعابين والحيوانات الأخرى، ولذلك ينصح السكان والزوار بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الحياة البرية.