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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطل العالم في خطر.. ثعبان سام يقتحم مباراة تنس في استراليا

ثعبان سام
ثعبان سام

واجه دومينيك ثيم، بطل كرة المضرب النمساوي، خصما ثانيا خلال مباراة في بريزبن، وهي واحدة من أكثر الثعابين السامة في أستراليا.

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كان المصنف الثالث على العالم سابقا يواجه الأسترالي جيمس مكابي خلال تصفيات الجولة الأولى من بطولة بريزبن الدولية عندما دخل الثعبان إلى الملعب.

وقال تيم إنه يحب الحيوانات "خاصة الغريبة منها، لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقا، وكان قريبا من الأطفال لذلك كان الوضع خطيرا حقا، إنه شيء لم يحدث لي أبدا وهو شيء لن أنساه بالتأكيد أبدا."

ويبلغ طول الثعبان 50 سم، لونه بني وهو أحد أكثر الزواحف فتكًا في أستراليا.

تمت إزالته بأمان من الملعب مما سمح باستئناف المباراة.

ويعاني النمساوي تيم من إصابة متكررة في المعصم منذ عدة سنوات ويحتل حاليا المركز 98 عالميا.

الثعابين

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