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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية

صدى البلد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية ومخيم "نور شمس" الواقع شرق المدينة. 

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية باقتحام آليات الاحتلال، المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافتان عسكريتان، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس. 

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية والمنازل في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها وإخضاعهم للاستجواب. 

وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها. 

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الأشخاص عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم "نور شمس"، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة. 
وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء "طولكرم" وضواحيها ومُخيماتها.

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