عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرعاية الصحية: نعد أبناء جنوب سيناء بتغيير شامل في الخدمة الطبية

التامين الصحي الشامل
التامين الصحي الشامل

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنَّ المواطنين من أهالي سيناء يجنون خلال هذه الأيام ثمار التنمية وجهود الدولة في الرعاية الصحية وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، كرابع محافظة يتم تغطيتها بهذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «رخا»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري ورامي الحلواني، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل حالياً بشكل كامل في محافظة جنوب سيناء، وبدءاً من التشغيل التجريبي للمنظومة في فبراير من العام الماضي، وبذلنا جهود مستمرة لتوضيح التطور في تقديم الخدمة الصحية، ليس كمشآت فقط ولكن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أهم أهداف التأمين الصحي الشامل 

وتابع مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة: «أهم أهداف التأمين الصحي الشامل هو تقديم التغطية الكاملة للمواطنين وضمانه التغطية المالية بما لا يمثل عبء عليهم بالمجال الصحي، عن طريق تقديم الخدمة شبه مجانية بمعايير وجودة عالية، وهناك إقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على الاستفادة من المنظومة لتكون أعلى المحافظات انضماماً لمنظومة التأمين الصحي الشامل».

واستطرد: «نظراً لتقديم خدمات لأول مرة تكون موجودة على أرض محافظة جنوب سيناء ونعد بتغيير بل وثورة كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة».

جنوب سيناء التامين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية أهم أهداف التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

إمام عاشور يعاني من إصابة ومشاركته مع المنتخب ليست مؤكدة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مغارة على بابا.. غرفة سرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بأكتوبر

جهد البلاء.. خطيب أول جمعة بـ 2024: النبي استعاذ من كثرة الإنجاب

مستمرة حتى أغسطس| “التعليم” تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. الجدول والشروط

حزمة من التشريعات الهامة.. حصاد جلسات النواب 2 – 3 يناير

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل اكبر ورشة تصنيع أسلحة بالفيوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ