الرعاية الصحية: نعد أبناء جنوب سيناء بتغيير شامل في الخدمة الطبية

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنَّ المواطنين من أهالي سيناء يجنون خلال هذه الأيام ثمار التنمية وجهود الدولة في الرعاية الصحية وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، كرابع محافظة يتم تغطيتها بهذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «رخا»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري ورامي الحلواني، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل حالياً بشكل كامل في محافظة جنوب سيناء، وبدءاً من التشغيل التجريبي للمنظومة في فبراير من العام الماضي، وبذلنا جهود مستمرة لتوضيح التطور في تقديم الخدمة الصحية، ليس كمشآت فقط ولكن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أهم أهداف التأمين الصحي الشامل

وتابع مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة: «أهم أهداف التأمين الصحي الشامل هو تقديم التغطية الكاملة للمواطنين وضمانه التغطية المالية بما لا يمثل عبء عليهم بالمجال الصحي، عن طريق تقديم الخدمة شبه مجانية بمعايير وجودة عالية، وهناك إقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على الاستفادة من المنظومة لتكون أعلى المحافظات انضماماً لمنظومة التأمين الصحي الشامل».

واستطرد: «نظراً لتقديم خدمات لأول مرة تكون موجودة على أرض محافظة جنوب سيناء ونعد بتغيير بل وثورة كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة».