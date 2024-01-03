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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل شركة سعودية لبحث التعاون المشترك

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وفك رفيع المستوي بشركة سعودية لبحث التعاون المشترك.

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ضم اللقاء السيد  فايز الحربي الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور أحمد عماد ، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور احمد زيدان مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وتعظيم الموارد.

 

في هذا السياق، صرح الدكتور محمد سامي أنه استقبل ممثلي شركة صلات السعودية لحلول الأعمال في مجال تطبيق التكنولوجيا والحوكمة الرقمية لإدارة دورة الإيرادات RCM بمنشآت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.


حيث عقد بقاعة المؤتمرات بمجمع الإسماعيلية الطبي، لقاء لبحث التعاون في مجال إدارة الموارد والتكاليف الصحية  لتقديم حلول مبتكرة للوصول لمستويات أفضل من الخدمة والرعاية الصحية لتحقيق أكبر استفادة للتشغيل والجودة الشاملة.

أضاف مدير هيئة الرعاية أن هذا  يعود بالنفع على منتفعي التأمين الصحي الشامل في استمرارية الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة إليهم ،ويحقق مستويات أفضل من الخدمة والرعاية الصحية.

 

وأعرب وفد الشركة عن سعادته باللقاء والتعاون المشترك مع  فرع الهيئة بالإسماعيلية، وأشاد بإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية.


 

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